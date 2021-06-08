Экономист: экосистема «Сбера» захватит всё

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ПАО «Сбербанк» опубликовало финансовую отчётность за пять месяцев 2021 года. Как отметили аналитики ФБА «Экономика сегодня», чистая прибыль компании за этот период увеличилась в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 488 млрд рублей. Чистый процентный доход за пять месяцев вырос на 11,4% в годовом выражении, составив 636,3 млрд рублей.

Как считают экономисты, расширение линейки цифровых услуг, в том числе за счёт смещения деятельности компании в формат оказания онлайн услуг, помогли «Сберу» быстрее восстанавливаться после пандемии. По их мнению, экосистема «Сбера» будет и дальше развиваться и в результате захватит всё вокруг.

В частности, выручка сегмента «нефинансовый бизнес» выросла в четыре раза в годовом выражении и составила 33,6 млрд рублей в первом квартале 2021 года, а количество активных клиентов, физических лиц, превысило 100 млн человек.

Также в 6,5 раза — до 9,9 млрд рублей вырос общий объем оборота товаров «СберМаркета» по сравнению с первым кварталом 2020 года, а количество заказов превысило 3,5 млн, что почти в десять раз больше, чем годом ранее. Такие достижения стали результатом карантинных ограничений, которые отучили людей от походов в магазины.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Сбера» теперь могут без боязни потери рабочего места перейти на дистанционный режим из другого региона на три месяца в году, а также уйти в неоплачиваемый отпуск на срок до года, чтобы отдохнуть или реализовать свои планы.