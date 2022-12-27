Экономист допустил заморозку золотовалютных резервов России на долгие годы Экономист Бадалов: конфискация золотовалютных резервов России ударит по репутации Запада

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История с заморозкой российских золотовалютных резервов может продлиться многие годы или даже десятки лет, заявил РИАМО экономист Лазарь Бадалов. При этом Запад не решится конфисковать активы РФ, поскольку для него это может стать серьезным ударом по репутации, полагает эксперт. По его мнению, многолетняя заморозка резервов является более реалистичным сценарием: активы никто не заберет, но и не отдаст.

Для них это будет очень сильный репутационный удар, и после этого рассматривать Европу и Америку как тихую гавань для инвестиций никто не будет. Финансовая репутация не восстанавливается через год-два, и спустя годы это будет восприниматься гораздо острее, чем сейчас: про конфликт между Россией и Украиной будут вспоминать мало, а событие с конфискацией активов будет гореть «красной лампочкой». На Западе это прекрасно понимают и таких проблем себе не хотят, — объяснил Бадалов.

Экономист Александр Разуваев в свою очередь считает вероятным куда более оптимистичный сценарий. По его прогнозу, Запад разморозит резервы ЦБ РФ после завершения спецоперации, а российская сторона разблокирует акции инвесторов из недружественных государств.

Вывод денег будет большой, поскольку дивидендов накопилось много. В этом случае часть наших резервов уйдет на стабилизацию рубля. Принципиально же ничего не изменится: ни с точки зрения котировок наших акций, ни с точки зрения курса рубля, — предположил Разуваев.

При этом экономист Олег Свиридов считает, что в случае победного для России завершения СВО власти США категорически откажутся разморозить резервы. Однако он допустил, что некоторые страны ЕС могут разблокировать активы определенных граждан и компаний, исходя из своих экономических целей.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что Россия рассчитывает на диалог с Западом о взаимной разморозке активов. Но даже если стороны достигнут договоренностей, процесс разморозки будет небыстрым, по его словам. Силуанов отметил, что Россия готова к переговорам, но все зависит от желания Запада.