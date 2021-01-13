Экономист допустил снижение пенсий в 2022 году

https://static.news.ru/photo/e25cef74-5574-11eb-b723-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2022 году у российских пенсионеров могут снизиться пенсии. Такое мнение высказал экономист Виталий Калугин. По его прогнозу, из-за нехватки средств в бюджете пенсионеры останутся без дополнительных индексаций.

Калугин отметил, что принимаемые законы не будут работать после выборов в Госдуму, а система пенсионных баллов не позволит пенсиям увеличиться.

Пенсионный фонд уже сейчас дырявый, дальше ситуация будет ухудшаться. Пройдут выборы в Госдуму, популистские вещи кончатся, и мы вернёмся к обычной системе пенсионных баллов. А баллы будут либо удерживать пенсию от роста, либо даже уменьшать её. Но беспокоиться уже никто не будет, ведь выборы пройдут, — заявил URA.RU эксперт.

Он также считает, что даже при росте пенсии не догонят инфляцию.

Экономист и политолог Никита Масленников уверен, что в 2021 году дополнительная индексация вообще не нужна.

Индексация должна покрывать инфляцию. В нынешнем году это уже сделано, поэтому такие законопроекты депутатов выглядят как предвыборные, — сказал он.

По словам специалиста, в стране требуется переделывать пенсионную реформу, прежде всего реформировать то, как работают пенсионные баллы.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года. Речь идёт о социальных и страховых пенсиях, а также о фиксированной выплате к страховой пенсии. Проектом предлагается индексацию социальных пенсий ежегодно проводить с 1 апреля и дополнительно — с 1 июля. Но только в том случае, если за прошлый год инфляция превысит темпы роста прожиточного минимума пенсионера.