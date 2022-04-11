Экономист допустил смягчение ограничений по покупке валюты в России

Центробанк может ослабить ограничительные меры на покупку валюты в России при условии спада ажиотажа и паники, а также ослабления инфляционных рисков. Об этом Lenta.ru заявил экономист Григорий Баженов. Эксперт предположил, что регулятор может позволить покупку большего объёма валюты, а также упростить переводы за границу.

Потихоньку ЦБ будет ослаблять ограничительные меры. Сейчас очевидно, что регулятор будет действовать в ручном режиме, смотреть на ситуацию и, исходя из неё, отменять ограничения или принимать какие-то новые решения, — отметил он.

Баженов подчеркнул, что контроль могут как ослабить, так и наоборот, ужесточить. Это будет зависеть от наблюдаемых рисков. В частности, ЦБ может разрешить покупать больше объёмы валюты в одни руки или снять ограничения с переводов за границу. Однако это будет возможно только в случае, если не реализуются серьёзные инфляционные риски, которые всё ещё актуальны, пояснил экономист.

Как сообщалось, ранее Центробанк вернул возможность для банков продавать россиянам наличную валюту с 18 апреля. Кредитные учреждения смогут торговать лишь той валютой, которая поступит в кассы с 9 апреля. Кроме того, россиянам разрешили снимать наличные евро. Делать это они могут с 11 апреля и только с вкладов, которые были открыты до 9 марта.

Также с 11 апреля Банк России отменил комиссию за покупку валюты на бирже. С этого дня не надо будет платить обязательные 12% за биржевые сделки с долларами и евро. Комиссия на покупку валюты, включая доллары США, евро и фунты стерлингов, действовала больше месяца.