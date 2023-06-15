Экономист допустил прекращение поставок российского урана США Экономист Анашкин допустил прекращение поставок российского урана США

Фото: Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

Россия экономически не зависит от поставок урана США, так что может отказаться от его экспорта, заявил в разговоре с NEWS.ru экономист, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Олег Анашкин. По его словам, южные районы и районы Нью-Йорка до 40% зависимы от атомной энергетики, так что при прекращении поставок города будут обесточены.

Мы держим рынок сбыта, также Россия хочет сохранить репутацию, показывая, что мы не стремимся инициировать развалы. Америка может искать другие источники, например тот же Казахстан, но это требует большого временного промежутка. Ведь мы держим их на крючке, я не думаю, что мы заваливаем их ураном. И как только мы откажемся, они сразу ощутят проблемы, — сказал Анашкин.

Он уточнил, что для США прекращение российских поставок станет действительно большой проблемой. Кроме того, Россия экспортирует не только руду, но и подготовленный уран, что является «ноу-хау, которое пока никто не смог украсть».

Ранее стало известно, что США вслед за Великобританией намерены поставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Для утверждения поставок не осталось серьезных препятствий.