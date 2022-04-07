Экономист допустил появление в России новых челноков и фарцовщиков

Если Банк России не будет ужесточать валютные ограничения, то в стране могут вновь появиться челноки и фарцовщики, считает экономист, экс-советник министра экономического развития России Евгений Надоршин. По его мнению, когда уберут все искусственные барьеры, то можно будет увидеть нескудный ассортимент на внутреннем рынке и даже адекватные цены, пишет Lenta.ru.

Российские власти готовы разрешить параллельный импорт, а это очень хороший и большой шаг вперед. Не вижу проблемы, которая помешала бы позволить поставлять и продавать иностранные товары тем, кто может это сделать. Это прекрасный вариант дополнительного оживления трансграничного бизнеса, — сказал экономист.

Надоршин отметил, что это разрешение позволит поддержать ассортимент товаров и даже уменьшить коррупционную составляющую за счёт легализации такого вида бизнеса. Он подчеркнул, что товары могут поставляться не только для физических лиц, но и для компаний. Кроме того, благодаря современным технологиям продажу можно осуществлять через онлайн-площадки, а также работать по предзаказам.

Экономист добавил, что если убрать все искусственные барьеры, то уйдёт часть коррупционной составляющей, в результате это приведёт к более низким издержкам и адекватным ценам на рынке.

30 марта кабмин РФ издал отдельный указ, касающийся легализации параллельного импорта. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, такой механизм нужен, чтобы удовлетворить спрос на востребованные зарубежные товары в условиях санкций. Ранее их продажа в стране была запрещена без разрешения правообладателя. В Минпромторге подчеркнули, что отмена ответственности за параллельный импорт не означает легализацию контрафактной продукции. В министерстве подчеркнули, что речь идёт именно о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы.