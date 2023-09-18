Экономист допустил большие перемены в торговле России с Азербайджаном Экономист Разуваев спрогнозировал всплеск товарооборота России с Азербайджаном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Переориентация российских компаний на Восток может привести к увеличению товарооборота с Азербайджаном, сообщил NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, республика успела зарекомендовать себя в качестве надежного партнера в сфере грузоперевозок и в будущем сотрудничество будет только расширяться.

Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер в сфере грузоперевозок, и сотрудничество в рамках транспортного коридора Север — Юг является одним из важнейших направлений азербайджанско-российского партнерства. В целом, учитывая переориентацию российских компаний на Восток, ожидается рост товарооборота между Россией и Азербайджаном, — сказал эксперт.

Разуваев уверен, что к 2030 году торговля России со странами Ближнего Востока и Азии будет сопоставима по объемам с уровнем торговли между РФ и Европой 10 лет назад. Более того, азербайджанские инвесторы могут зайти на Московскую Биржу, которая является единственной развитой площадкой для торговли акциями и облигациями в СНГ.

Инвесторам могут быть интересны как акции крупных компаний вроде «Газпрома», ЛУКОЙЛа и Сбербанка, так и фондовые индексы, стоит отметить и IPO, — продолжил аналитик.

Он также напомнил, что в 2024 году ожидается до 10 сделок со средним размером 3–5 млрд рублей. До конца текущего года возможны первичные размещения акций общим объемом около 10 млрд рублей.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что отношения Москвы и Баку вышли на уровень стратегического партнерства. По его словам, это стало возможным благодаря подписанию в феврале 2022 года декларации о союзническом взаимодействии.