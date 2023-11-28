Экономист дала советы желающим запастись гречкой Экономист Новицкая: запасаться гречкой и маслом нецелесообразно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запасаться гречневой крупой и подсолнечным маслом на фоне гипотетического роста цен на эти продукты нецелесообразно, заявила в беседе с aif.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алла Новицкая. По ее словам, ажиотажный спрос лишь усиливает дальнейшее подорожание.

Средства и силы, потраченные на покупку килограммов крупы, которая будет лежать мертвым грузом, можно потратить с большей пользой. <...> А учитывая среднюю цену гречневой крупы в 100 рублей за килограмм, делать стратегические запасы тем более нецелесообразно, — пояснила эксперт.

Она также напомнила, что цены на социально значимые продукты питания, куда входит и гречка, являются объектом пристального внимания и контроля со стороны государства. Что касается причин возможного подорожания этой крупы, то экономист предположила, что виной тому является заметный рост цен на яйца, говядину, фрукты, шоколад и ряд других продуктов.

Ранее эксперты продовольственного рынка указали на возможное подорожание гречневой крупы и масла на фоне инфляционных ожиданий и неопределенности на рынке. Кроме того, произошло быстрое подорожание говядины, цена на которую к Новому году может вырасти еще на 7–10%.