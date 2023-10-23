Экономист дал среднесрочный прогноз по курсу доллара Экономист Митрахович: продажа валютной выручки способствует укреплению рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нестабильность на Ближнем Востоке может благоприятно сказаться на курсе рубля, заявил NEWS.ru экономист, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. По его словам, высокие цены на нефть и обязательная продажа валютной выручки экспортерами позволят удерживать курс в среднесрочной перспективе около 94 рублей за доллар.

Продажа валютной выручки экспортерами может поспособствовать укреплению рубля, а также препятствовать его ослаблению в будущем. В текущих обстоятельствах это нововведение, видимо, была необходимая мера. К тому же, нестабильность на Ближнем Востоке помогает держать высокие цены на нефть, что также сказывается на курсе, — сообщил он.

По мнению эксперта в такой ситуации действительно можно прогнозировать укрепление рубля в ближайшее время. По его словам, если эскалация конфликта на Ближнем Востоке прекратится, то и цены на нефть начнут постепенно падать. Тогда на падение доллара можно не рассчитывать.

Однако я бы не стал ожидать, что доллар сильно упадет, где-то до 90-80 рублей. Например, по данным ЦБ, в 2024 году средний курс составит 94 рубля за доллар, — резюмировал он.

Президент Владимир Путин подписал указ для стабилизации валютного курса в России, которым для отдельных экспортеров вводится обязательная продажа валютной выручки, получаемой ими по внешнеторговым контрактам, 11 октября. В документе определен конкретный перечень экспортеров, состоящий из 43 групп компаний. Речь идет о фирмах, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.