Экономист дал советы, как откладывать деньги на чёрный день

Чтобы научиться эффективно откладывать деньги, нужно грамотно соизмерить свои доходы и расходы, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он порекомендовал россиянам откладывать по 10% своего дохода на чёрный день, объяснив, что сильной разницы ощущаться не будет, пишет Lenta.ru.

Их надо рассматривать как первоочередные платежи. Не то, что у тебя осталось в конце месяца, а отложить в накопления в начале зарплатного месяца, и жить на остальное. Этот минус незаметен, — заявил Беляев.

Также он посоветовал воздержаться от импульсивных покупок. По его словам, такие траты лучше ограничить, а сэкономленные средства — отложить. Сохранённых на чёрный день денег должно хватить примерно на три месяца, считает Беляев. Он уточнил: это именно тот уровень, который наряду с другими факторами составляет финансовую стабильность человека.

Сегодня днём стало известно о совместном исследовании страховой компании «Росгосстрах Жизнь», банка «Открытие» и исследовательского центра А2, согласно которому накоплениями на чёрный день обладают свыше 79% россиян, однако большинство сможет прожить на них не более трёх месяцев. Большинство из опрошенных смогли отложить не более 100 000 рублей на непредвиденные обстоятельства.

Ранее стало известно, что 44% россиян максимально сократили свои траты в период пандемии коронавируса. По словам респондентов, причиной экономии стало повышение цен ввиду резкой инфляции. В то же время около 10% граждан, наоборот, увеличили расходы, а примерно треть не поменяли свою финансовую политику.