Экономист дал прогноз по курсу рубля к лету

Российский рубль способен вернуться на уровень 71-72 за доллар США. Это может случиться ближе к лету при поддержке рекордных поступлений экспортной выручки и без компенсирующих интервенций Банка России. Однако также для этого требуется значительное ослабление геополитических рисков. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ заявил старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.

Эксперт подчеркнул , что в настоящее время подобный сценарий не выглядит реалистичным на фоне переброски США войск в страны Европы и в связи с разработкой дополнительных санкций в отношении РФ.

С большой вероятностью геополитическая неопределенность и качели на рынке сохранятся в ближайшие месяцы, и заметного укрепления рубля можно ждать ближе к лету. Весной ожидаем лишь небольшую коррекцию до уровней 75-76 рублей к доллару, — рассказал экономист.

Ранее эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, где выгоднее всего покупать доллары. По его словам, запасаться иностранной валютой лучше всего на бирже. Там нет банковской комиссии и наценки.

В свою очередь, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов предупредил, что ухудшение геополитической ситуации может пагубно сказаться на курсе рубля. Внезапный срыв переговоров России, США и НАТО или внезапная военная операция Украины против непризнанных ЛНР и ДНР могут привести к новым минимумам для российской валюты.