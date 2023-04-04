Экономист дал прогноз по курсу доллара на апрель Экономист Беляев: к концу апреля курс доллара может вырасти до 80 рублей

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К концу апреля курс доллара может вырасти до 80 рублей, рассказал Lenta.ru экономист Михаил Беляев. По его словам, укрепление американской валюты стало возможным благодаря восстановлению и стабилизации экономики США после предкризисного состояния летом 2022 года. При этом в российской экономике с декабря началась заминка, что может привести к ослаблению рубля.

В апреле мы увидим как минимум фундаментально 78 рублей за доллар с конъюнктурными колебаниями вокруг 78 с тенденцией, что это будет 79, а может быть, и 80 к концу месяца, — объяснил Беляев.

Экономист уточнил, что ослабление рубля не связано с подорожанием нефти, поскольку курс российской валюты сейчас в минимальной степени зависит от нефтяных котировок. Он подчеркнул, что курс рубля зависит от общего состояния экономики, проблемы с которой возникают из-за инертности предпринимателей. Эксперт добавил, что они не проявляют должной активности, которая способна вывести экономику на устойчивый рост.

Ранее сообщалось, что ослабление рубля вопреки росту цен на нефть связано с окончанием налогового периода. Аналитики уточнили, что в конце марта закончилось время, когда экспортеры переводили валютную выручку в рубли, чтобы оплатить налоги.