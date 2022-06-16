Экономист дал прогноз по инфляции в России Экономист Табах: инфляция в России по итогам года не превысит 15%

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Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах заявил, что по итогам 2022 года инфляция в России окажется ниже 15%. В конце следующего года она вернётся к целевому уровню в 4%, отметил он в беседе с РИА Новости.

По итогам года инфляция, скорее всего, будет ниже 15%, в основном за счёт накопленной в феврале-апреле. Недельная дефляция — показатель краткосрочный, но беспокойный именно потому, что дефляция в июле — сентябре бывает, а вот в мае — июне ненормальная, — пояснил эксперт.

За период с 4 по 10 июня Росстат третий раз в текущем году зафиксировал недельную дефляцию на уровне 0,14%. По мнению Табаха, при условии адаптации экономики к новым реалиям инфляция снизится на уровень ниже 7% уже в начале 2023 года. Затем она будет только падать, добавил экономист.

В прогнозе ЦБ говорится, что по итогам года инфляция в России составит 14–17%.

10 июня глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила: в случае значительного падения экспорта нефти из России через сжатие торгового баланса и ослабление рубля произойдет проинфляционное давление. Она подчеркнула, что многое зависит от перенаправления объёмов нефти на другие рынки, а также от того, как отразится снижение объёмов поставок на доходе государства.