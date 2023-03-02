Экономист дал прогноз о розничных продажах в России Экономист Потапенко: в России продолжится снижение розничной торговли

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России продолжится снижение розничной торговли, товарооборот которой за 2022 год сократился на 6,7%, считает экономист Дмитрий Потапенко. Он рассказал журналу «Компания», что обвальным падение в 2023 году не будет, так как основная «травматизация» произошла в прошлом году.

Снижение продолжится, но обвальным оно не будет. Травматизация прошлого года в результате СВО уже произошла, — пояснил эксперт.

Потапенко отметил рост интереса российских потребителей к поиску самых низких цен. Для этого покупатели готовы переключаться между магазинами. Из-за этого ряд ритейлеров оказался в выигрышном положении. Так, у сети «Чижик» от X5 Group выручка выросла в 12 раз за 2022 год.

Сеть дискаунтеров после такого успеха конкурентов решил запустить «Магнит». На данный момент заработало три пилотных магазина под брендом «Первый выбор». Правда, эксперт сомневается в том, что их продажи будут настолько же успешны, так как он считает новый бренд «сильно интеллигентской штучкой».

Экономист считает, что в ближайшее время в России покупатели все чаще будут покупать товары в дискаунтерах с ограниченным ассортиментом. По словам эксперта, за счет такой политики подобным сетям удается держать цен ниже примерно на 20%, чем у конкурентов.

Мы пока еще не дошли до эциха с гвоздями — вот это как раз и является базисным магазином, который можно назвать дискаунтером, — заключил Потапенко.

Председатель АКОРТ Игорь Караваев ранее назвал рост цен на овощи и фрукты в России сезонным фактором. По его словам, эти продукты дорожают ежегодно в период с февраля по март.