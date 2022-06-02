Экономист дал прогноз на стоимость бензина в России Экономист Масленников: подорожания бензина в России ждать не надо

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сейчас нет предпосылок для нового увеличения стоимости нефти и для подорожания бензина в России, сообщил экономист Никита Масленников изданию «Слово и Дело». Если цены на автозаправках и поднимутся, то незначительно, из-за повышенного сезонного спроса.

Подорожания бензина ждать не надо, разве что небольшого сезонного, связанного с началом сезона отпусков, когда люди начинают активнее перемещаться по стране на машине. Будет повышенный спрос, быть может, цена немного дёрнется. Но подорожания не будет в силу того, что у нас сокращается экспорт нефти. Произведённой в России нефти остаётся больше, она идёт на переработку, а значит, подорожания бензина в России ждать не следует, — сказал Масленников.

Он добавил, что высокая стоимость нефти вызвана двумя причинами. Во-первых, это последовательное снятие антикоронавирусных ограничений и поддержка экономики в Китае. Во-вторых, шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого Европа намерена снизить импорт российского топлива на 90%.

Ранее NEWS.ru разбирался в том, почему стоимость горючего на заправках почти не снижается, хотя оптовые цены рухнули до уровня 2016 года. По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, сохраняя цены, АЗС навёрстывают упущенную за два года прибыль.