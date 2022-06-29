Экономист дал прогноз на будущее ключевой ставки Центробанка Экономист Григорьев: ключевая ставка Центробанка снизится максимум на 1%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ключевая ставка Центробанка снизится максимум на 1%, предположил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в разговоре с Lenta.ru. Повышать её не будут точно, так как важнее всего добиться дешёвых кредитов для бизнеса и граждан, уверен он.

Я думаю, что снижение будет от 0,25% до 1%, не больше. <...> У него (Центробанка. — NEWS.ru) может быть два мотива для дальнейшего снижения ставки. Первое — сделать кредиты более дешёвыми для бизнеса и населения. Второй фактор связан с тем, что сейчас укрепление рубля на валютном рынке не вполне соответствует интересам российского бюджета, о чем говорят уже первые лица правительства, — сказал Григорьев.

Он объяснил: чем меньше привлекательность вложений в рубли, тем выше вероятность, что национальная валюта ослабеет. Тогда Центробанк может ещё понизить ставку.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов ранее заявил, что правительство работает над возвращением рубля к оптимальному курсу для экономики страны. Он составляет 70–80 рублей за доллар. Белоусов пояснил, что сегодня механизм, позволяющий поддерживать стабильность рубля в условиях плавающего курса, практически не работает. Поэтому необходимо переосмыслить экономические механизмы.