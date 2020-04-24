Экономист «Альпари» предрёк снижение ключевой ставки до 4,5–5%

https://static.news.ru/photo/ea5df674-8634-11ea-b5e3-fa163e074e61_660.jpg Александр Разуваев Фото: iacalpari/vk.com

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заявил, что сильного снижения ставок по депозитам в моменте не будет, несмотря на то что снижение ЦБ ключевой ставки несомненно удешевит кредиты и поддержит бизнес и ипотечников.

По словам эксперта, банки постараются избежать новой волны оттока вкладов населения.

Сейчас ставки по вкладам намного ниже, чем раньше. Раньше можно только пожалеть. Думаю, что на конец года ставка будет ещё ниже 4,5–5%. В Европе же она отрицательная, а по доллару — около нуля, — сказал он NEWS.ru.

Разуваев уверен, что ситуация с ценами на нефть и рублём временная. По его мнению, нынешняя ситуация неприятная, но не несёт в себе серьёзных инфляционных рисков, плохое время надо просто пересидеть. Как только карантин снимут и нефть начнёт расти, у рубля не должно быть проблем.

Рост цен упрётся в постоянно слабеющий спрос. Мы по-прежнему полагаем, что в текущем квартале пара доллар/рубль достигнет 85–90 руб. за доллар, — считает экономист.

По его прогнозу, низкие цены на энергоносители продержатся только ближайшие 2–3 месяца и уже к январю 2021 года Brent будет около $50, также на конец года доллар/рубль будет в коридоре 65–70.

Соответственно, лучшая стратегия сейчас — это постепенная продажа валюты и покупка рублёвых облигаций, — резюмировал Разуваев.

Ранее начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин заявил, что не стоит рассчитывать на мощное укрепление рубля. По его прогнозу, в ближайшей перспективе доллар не опустится ниже 72,5–73,5 рубля за единицу валюты, писал NEWS.ru.