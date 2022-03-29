ЦСР: Экономику России ждёт увеличение числа безработных до 2 млн человек

Количество рабочих мест в России до конца 2022 года может сократиться на 2 млн, что повлечёт рост уровня безработицы с текущих 4,4% до 7,1–7,8%. При менее негативном развитии событий показатель может возрасти до 6,4–6,5%, такой прогноз дал Центр стратегических разработок (ЦСР). Также российский рынок труда может ожидать структурная перестройка — вырастет потребность в специалистах лёгкой промышленности и IT-технологий, сообщил «Коммерсантъ».

Согласно докладу ЦСР, есть два вероятных сценария развития. В первом варианте указано , что в случае долговременного спада экономики в РФ процент безработных вырастет с нынешних 4,4% до 6,4–6,5% на ближайшие несколько лет. Во втором сценарии из-за потери в среднем 2 млн рабочих мест безработица возрастёт до 7,1–7,8% к концу 2022 года, но уже к лету 2023 года рынок труда уже начнёт восстановление.

О более высокой вероятности второго варианта говорит то, что немало компаний ещё сохраняют персонал, несмотря на приостановку деятельности. При любом из двух сценариев изменения занятости, по оценке ЦСР, изменится её структура.

По мнению экспертов, в первую очередь сокращение числа рабочих мест затронет те отрасли, где есть большая зависимость от импортных компонентов, включая автопром, производство быттехники, а также металлургию, производство удобрений, строительство.

При этом у ряда отраслей появится рост спроса на продукцию внутри страны, что потребует прилива сотрудников. Сюда относятся отрасли, в которых есть уход с рынка основных конкурентов (текстильное производство, IT), факторы удорожания импорта из-за девальвации рубля (одежда, товары для досуга), и где часть зарубежных поставок из-за санкций остановлена (микроэлектроника, телеком-оборудование).

На данный момент правительство не представило сценарий развития ситуации на рынке труда, в Минтруда пока не видят массовых увольнений. По данным ведомства, работодатели планируют сократить не более 50 тыс человек, около 14 тыс при этом находятся в неоплачиваемом отпуске.