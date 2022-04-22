«Экономику парализует»: в ФРГ оценили введение эмбарго на российский газ

Глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен заявил, что нет никаких оправданий для введения Германией эмбарго на российские энергоносители. Это станет катастрофой для экономики, которая будет парализована, отметил он в беседе с Deutschlandfunk.

Бизнесмен отметил , что кризис на Украине нанёс ущерб глобальным цепочкам поставок, из-за чего подорожали не только энергоресурсы, но и все другие товары. При этом топливо нужно для отопления, а также на производствах, особенно в химической отрасли.

Если химическая промышленность в Германии перестанет производить, то колёса в Европе в долгосрочной перспективе остановятся. <...> В нынешней ситуации эмбарго на газ стало бы катастрофой, — считает Ванслебен.

По его мнению, пандемия коронавируса нанесла экономике ущерб меньший, чем будет в случае с эмбарго на сырьё.

Ранее стало известно, что колумнист Spiegel Александр Нойбахер заявил: оставшиеся в ФРГ три атомные электростанции могут облегчить последствия отказа от российского газа, если их не закроет правительство. Власти обязались до конца этого года остановить последние три действующие АЭС — «Изар 2», «Эмсланд» и «Неккарвестхайм 2». В связи с надвигающимся кризисом колумнист призвал власти страны не делать этого.