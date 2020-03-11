https://static.news.ru/photo/f395c78a-6389-11ea-87a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Заявлять о скором масштабном финансовом кризисе в РФ преждевременно, хотя обвал нефтяных котировок и вспышка коронавируса нового типа может вызвать рецессию, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

По его словам, если сырьевые рынки потеряют стабильность в среднесрочной перспективе, а масштаб распространения инфекции окажется достаточно крупным для падения роста мировой экономики ниже 2%, то финансовые возможности РФ могут сократиться на 0,3-0,8% уже в 2020 году, пишет агентство «Прайм». Настоящий кризис может начаться, если нефть подешевеет до диапазона $20-$25 за баррель.

Накануне глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что бюджет выполнит все обязательства перед гражданами. По его словам, Россия лучше других нефтяных держав готова к обвалу цен на углеводороды. Ведомство решило приостановить проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до стабилизации ситуации на рынке.

Решение принято с целью не допустить «избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств». О возобновлении аукционов ОФЗ Минфин сообщит дополнительно.

Ранее Силуанов сообщил, что даже при минимальной стоимости нефти в течение трёх лет Россия выполнит свои соцобязательства. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. По его словам, обвал цен на нефть после выхода РФ из сделки ОПЕК+ был прогнозируемым. Ананских предположил, что в ближайшее время они вернутся к отметке в $40–45, писал NEWS.ru.