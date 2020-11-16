Экономика Японии показала рекордный за 40 лет рост после отмены карантина

https://static.news.ru/photo/f473139e-27db-11eb-b692-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Валовый внутренний продукт Японии в период с июля по сентябрь 2020-го показал рост на 21,4% в годовом исчислении, заявили в правительстве азиатской страны. Увеличение оказалось рекордным за последние 40 лет.

Квартальный рост ВВП в реальном выражении составляет 5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Частный сектор прибавил за тот же промежуток времени 4,7%, экспорт вырос на 7%, передаёт «Политика сегодня».

Резкий рост показателей эксперты связали со снятием ограничительных мер, введённых на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), а также со вступлением в силу правительственной программы по восстановлению ресторанного бизнеса и внутреннего туризма.

Накануне Восточноазиатский саммит (ВАС), который в этом году принимал Вьетнам, прошёл в смешанном формате, когда большинство лидеров, в том числе президент РФ Владимир Путин, выступали в режиме видеоконференции. В итоговой Ханойской декларации участники прежде всего отметили необходимость повышения роли ВАС в укреплении регионального потенциала по борьбе с пандемиями и в наращивании возможностей по смягчению их социальных и экономических последствий.

Как писал NEWS.ru, американский президент Дональд Трамп в очередной раз пропустил мероприятия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатский саммит. Вместо него Штаты представлял советник американского лидера по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Во время онлайн-саммита АСЕАН — США чиновник заявил, что глава Белого дома сожалеет, что не смог участвовать в мероприятиях. Советник президента подчеркнул важность развития региональных связей. Также О’Брайен принимал участие вместо Трампа в Восточноазиатском саммите. Глава Белого дома второй год подряд игнорирует саммиты АСЕАН. Трамп лично не участвовал в трёх мероприятиях АСЕАН и диалоговых партнёров.