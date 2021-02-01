Экономика велит не экономить: россияне сберегают тогда, когда надо тратить

В попытке приспособиться к новым реалиям россияне потуже затянули пояса: почти половина наших соотечественников за последний год решила урезать свои расходы. Что плохо для экономики в целом, которая сегодня особенно нуждается в деньгах потребителей. В режиме сокращения повседневных трат граждане продолжат жить до того момента, когда их доходы начнут восстанавливаться, предупреждают эксперты. NEWS.ru узнал, как долго этого ждать.

Пандемия коронавируса больно ударила по и без того невысокой покупательной способности граждан. В 2020 году экономия стала в том числе ответом на резкое обесценивание рубля, которое фактически означало падение доходов: покупательная способность российской валюты снизилась, тогда как цены на импортные да и отечественные товары заметно выросли. Как итог — покупательная активность населения стала снижаться.

«Натренированные» предыдущими кризисами россияне стали переходить на потребление боле дешёвых продуктов, сокращая расходы на развлечения, отдых, покупку непродовольственных товаров. Экономия в кризис помогает многим не только оставаться на плаву, но и понемногу откладывать на чёрный день.

Согласно последним опросам, почти половину россиян, которые занимаются планированием личных финансов, коронакризис заставил экономить. И лишь каждый восьмой признался, что его расходы в непростые для экономики времена выросли. Проблема в том, что самой экономике пережить этот сложный период без роста потребительской активности будет непросто.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономист Семён Новопрудский называет два основных источника экономического роста в любой стране — это потребительский спрос и инвестиции.

Когда люди начинают экономить, потребительский спрос снижается и, соответственно, исчезает возможность роста экономики за счёт данного источника. Кроме того, экономия людей на расходах ухудшает экономические показатели тех компаний, на услугах и товарах которых экономят люди. Семён Новопрудский экономист экономист

Тренд на сдержанное потребление в условиях пандемии, а главное — экономической неопределённости — лишь вынужденный способ попытаться как-нибудь дотянуть до лучших времён. Для тех, кто урезал свои расходы, вопрос о том, насколько негативно это отразится на экономике, как правило, не стоит. Люди экономят не потому, что не хотят тратить, а потому, что ещё сильнее обеднели из-за пандемии после того, как их доходы и без того падали на протяжении нескольких лет, объясняет экономист. Но что важно: в структуре сбережений при этом возросли расходы на покупку ценных бумаг и недвижимости.

К примеру, в прошлом году россияне (те, кто имеет обычные брокерские и индивидуальные инвестиционные счета на Московской Бирже) потратили около 400 млрд рублей на приобретение акций российских компаний. Ипотека вообще бьёт все рекорды.

Наши люди, например, активно тратят деньги на покупку жилья, но с применением ипотеки, которая в 2020 году установила абсолютный рекорд и по количеству кредитов, и по их суммам, — отмечает Новопрудский.

По данным компании «ДОМ.РФ», за год россияне взяли 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей — это абсолютный рекорд за всю историю ипотечного рынка в стране.

В тенденции к экономии средств на потребительском рынке свою роль сыграло закрытие границ. Из-за пандемии оказалось невозможным или крайне сложным тратить деньги на путешествия, авиабилеты, отели, шоппинг в дьюти-фри, говорит руководитель программы «Мировая экономика» ИМЭБ РУДН Ирина Айдрус. По её словам, неопределённость и негативные прогнозы развития на ближайшее время также сдерживают потребительские порывы граждан.

Падение расходов россиян на фоне замедления роста глобальной экономики, неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке нефти, угрозы новых санкций неблагоприятно скажется на экономическом росте. Ирина Ахмед Зейн Айдрус глава программы «Мировая экономика» Института мировой экономики и бизнеса РУДН глава программы «Мировая экономика» Института мировой экономики и бизнеса РУДН

Главное условие для роста расходов населения — это восстановление доходов, замечает Новопрудский. По его словам, оно станет возможным через некоторое время после отмены всех эпидемических ограничений. Возможно, массовая вакцинация в России позволит снять эти барьеры, но только ближе к концу 2021 года.

Сергей Булкин/NEWS.ru

С другой стороны, большим риском для рынков по-прежнему остаётся инфляция.

Главная предпосылка для роста цен (инфляция в России по итогам 2020 года составила 4,9% годовых, и это самый высокий показатель за пять лет) — слабый рубль. Он не будет существенно укрепляться, пока не начнётся восстановление мировой экономики после пандемии и устойчивый рост мировых цен на нефть и газ. Это тоже вряд ли случится раньше второго полугодия 2021 года, — прогнозирует экономист.

В ближайшее время ожидать роста расходов россиян не придётся, соглашается Ирина Айдрус. По её словам, экономия граждан сопровождается увеличением спроса на кредиты «до зарплаты». Спасти ситуацию может в краткосрочной перспективе повышение государственных расходов как на реализацию крупных проектов, так и на прямую финансовую поддержку и граждан, и бизнеса. Так, ЕС, США, Великобритания и ряд других стран продолжают беспрецедентные вливания в экономику, напоминает эксперт.

В долгосрочном плане только структурные преобразования российской экономики могут обеспечить стабильное повышение благосостояния россиян, резюмирует Айдрус.