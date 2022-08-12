Валовый внутренний продукт России за второй квартал этого года снизился на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Росстат. В ведомстве отметили, что предварительная оценка выполнена на основе производственного метода. который представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех отраслей или институциональных секторов в основных ценах и чистых налогов на продукты.