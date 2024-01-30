Экономика новой формации: зеленые сертификаты – что это?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Зеленые сертификаты» – словосочетание, которое пока мало знакомо обывателю в нашей стране. Зеленые сертификаты – это активы, которые подтверждают производство электроэнергии на основе возобновляемых источников — энергии ветра, солнца, воды и других. Иными словами, это, вполне возможно – главные ценные бумаги будущего.

Эмитентом первого выпуска цифровых прав в информационной системе Санкт-Петербургской Биржи выступила компания «Карбон Зиро», которая создала и ведет реестр зеленых сертификатов. Биржа Северной столицы не в первый раз выступает в авангарде инноваций.

Первый выпуск цифровых прав на зеленые сертификаты выкупил «Совкомбанк». Он дает право на получение зеленых сертификатов и услуг по их дальнейшему погашению, либо на альтернативное денежное требование.

Михаил Автухов, заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса, ПАО «Совкомбанк» прокомментировал сделку:

«Совкомбанк активно участвует в создании новых финансовых инструментов, в том числе в сфере устойчивого развития. Вместе с коллегами из СПБ Биржи и «Карбон Зиро» мы провели сделки с новым климатическим инструментом, обладающим высоким потенциалом для всего рынка. Он поможет не только повысить доступность климатического финансирования и облегчить управление климатическими рисками, но и стать фундаментом для нового вида ЦФА».