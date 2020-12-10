Экономика Литвы оказалась под угрозой из-за деятельности Тихановской

https://static.news.ru/photo/74b0c418-3b08-11eb-96e8-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: vk.com/prezidentsveta

Экс-кандидат на должность президента Белоруссии Светлана Тихановская предложила литовским властям ввести санкции в отношении компаний «Беларуськалий», «Гродно Азот» и «Нафтан». В Вильнюсе предложения лидера белорусской оппозиции были восприняты неоднозначно.

«Беларуськалий» является одним из крупнейших поставщиков удобрений на мировой рынок, и властям Литвы, которые претерпевают не лучшие времена из-за изменений российских торгово-экономических потоков, совсем не хочется терять ещё и Белоруссию.

Генеральный директор порта Клайпеды Альгис Латакис высказал мнение, что решение о санкциях в отношении белорусских производителей требует дополнительного осмысления и обсуждения. Он отметил, что порядка 30% грузов через Клайпеду имеют белорусское происхождение и что санкции неизбежно скажутся на литовской экономике не с лучшей стороны.

Задачи данной акции Тихановской не совсем понятны. Республике Беларусь необходим удобный повод для того, чтобы отказаться от литовского транзита. Что может стать таким поводом? Например, неисполнение литовскими партнерами бизнес-обязательств, но такого сейчас нет — Вильнюс продолжает выполнять соглашения с Минском, — цитирует ФБА «Экономика сегодня» главного научного сотрудника Института Европы РАН Николая Межевича.

Эксперт добавил, что в настоящее время литовцы хоть и не признают Александра Лукашенко легитимным президентом, но полностью сохраняют систему торгово-экономических отношений. В случае нарушений торговых обязательств со стороны Вильнюса белорусские власти вправе требовать возврата средств, вложенных в литовскую портовую инфраструктуру.

У Минска существует альтернатива в виде поставок калийных удобрений через российские порты, — подытожил российский эксперт.

Межевич напомнил, что Москва предоставила ранее Минску право использовать оставшиеся после строительства БелАЭС средства для создания портовой инфраструктуры в Ленинградской области.

Как сообщал NEWS.ru, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к Сенату США с просьбой одобрить законопроект, расширяющий возможности президента страны для введения санкций против властей Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие граждане страны, однако, убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.