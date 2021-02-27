Экономика Крыма выросла на 19% после пересчёта Росстата

https://static.news.ru/photo/9e33560a-78e0-11eb-846c-96000091f725_660.jpg Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Экономический выпуск регионов РФ пересчитан по новой методике. Росстатом предоставлены обновлённые данные валового регионального продукта (ВРП) в стране — он значительно увеличился в субъектах России, в частности в Крыму.

Общий ВРП всех регионов за 2018 год по сравнению с прежней методикой увеличился на 6,1% — на 5,2 трлн рублей. Показатель за 2019 год был сразу подсчитан по новой методике и составил 94,8 трлн рублей. А цифры за 2020 год будут обнародованы в начале 2022 года, передаёт РБК.

Наибольшее увеличение в процентном соотношении в результате пересчёта зафиксировано в Севастополе — за 2018 год ВРП вырос на 53,5%, или на 42 млрд рублей. А ВРП Республики Крым увеличился на 19% — на 89 млрд рублей.

Среди других регионов, где наблюдается значительный рост ВРП, указываются Северная Осетия — Алания (24%), Ингушетия (22%) и Калмыкия (17%). В Санкт-Петербурге ВРП вырос на 14%, или на 592 млрд рублей. В Москве рост составил 5% — 898 млрд рублей. Отмечается, что на столицу приходится 20,8% суммарного ВРП по регионам за 2019 год.

Главное изменение: Росстат включил в расчёт ВРП так называемую вменённую жилую ренту. Современная система национальных счетов требует досчитывать ВВП и ВРП на условный доход, который приписывается владельцу жилья, в размере той суммы, которую он бы платил, если бы арендовал такое же жильё. Этот условный доход определён в соответствии с методологией расчёта соответствующего показателя по России в целом, — пишет издание со ссылкой на Росстат.

Ранее NEWS.ru писал, что государственный долг России за 2020 год вырос на 5,4 трлн рублей и составил 18,986 трлн рублей, или 17,8% ВВП. Согласно закону о федеральном бюджете, госдолг РФ в 2020 году должен был увеличиться до 19,1% ВВП.