Мир не стоит на месте, и современные технологии с каждым днём набирают обороты. Бывшее когда-то будущее, описанное фантастами, уже сегодня становится чем-то повседневным. Но какое влияние прорывы в технологиях оказывают на мировую экономику и способны ли эти процессы изменить жизнь человека в лучшую сторону?

Рассуждения из 2020 года о «прекрасном далёко» в технологиях, способных в корне поменять мировую экономику и которые проявят себя лет через 30, уже во второй половине XXI века, могут показаться преждевременными. Но уже сегодня можно представить разнообразные решения, которые будут нацелены не на автоматизацию чисто внешних форм комфорта, как это делают знающие наизусть потребности хозяина «умные» вещи. Все эти «чудеса» будут совершенствоваться, но такая красочная картинка быстро приестся, отойдя на задний план.

Гораздо раньше, в пределах возможно всего лишь 8-12 лет, существенно в творческую сторону изменится само понятие «работа». А точнее, она всё больше и чаще будет превращаться из рутины в генерирующую ценные идеи созидательную активность. Разумеется, по-прежнему за материальное вознаграждение: этот справедливо двигающий прогресс стимул и эквивалент ценности труда, конечно, никуда не денется.

Не исключено, что господство онлайн-торговли выйдет на следующую ступень, где продвижение торговых марок, товаров, услуг, персональных страниц людей в соцсетях займёт важнейшую роль, но будет происходить без ежедневных и ежечасных усилий. Человечество будет задавать лишь общую тематику и сохранит за процессом общий контроль, поделился с NEWS.ru шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Всю остальную работу по доставке рекламы потребителю будет делать банк алгоритмов, ботов — словом, искусственный интеллект, считает он.

До невиданных высот эволюционируют голосовые и визуальные помощники, носители адресной текстовой и иной смысловой информации, которые доведут до совершенства ориентацию на потребности конкретного человека, а не абстрактной целевой аудитории. Пётр Пушкарёв практикующий трейдер и шеф-аналитик TeleTrade практикующий трейдер и шеф-аналитик TeleTrade

При этом, прогрессировать и цениться будет в ответ и защитный «щит», фильтрующий и ограничивающий на стороне человека, пользователя, весь этот бурный информационный поток: можно будет поручить своим помощникам-приложениям дотошно отрегулировать всё строго лично под себя, разложив информацию по полочкам своих предпочтений и закрывшись как улитка в просторной «раковине» от всего остального.

Но не должно пропасть из поля зрения главное — человекоцентричность, ради которой всё это делается — и которую сегодня, увы, чаще путают с простой клиентоориентированностью. Интернет вещей, «умные» дома и города, сегодня кажутся супердостижениями, но со временем станут банальностью.

Без голосовых помощников и иных усовершенствованных гидов по новой дополненной реальности в экономике обходиться будет почти невозможно, — говорит Пушкарёв.

Все эти и другие уже активно воплощаемые в жизнь и уже изменившие мир идеи, как и только пробивающие дорогу технологии, станут в будущем фундаментом для чего-то большего.

Искусственный интеллект позволит человеку лучше узнавать себя, постигать свои предрасположенности, таланты, понимая и свои слабые места — в общем, делать о себе выводы, расставлять приоритеты и заниматься развитием.

И нынешний, похожий на путь куда-то в тупик расклад может превратиться в свою полную противоположность. Могут возникнуть впоследствии на базе этого и некие глубокие социальные технологии, учитывающие багаж опыта, знаний и способностей многих личностей, а в результате более разумные решения будут приниматься на уровне общества как цивилизации, состоящей из мнений множества экспертов — но для выхода на этот этап потребуется иной культурный уровень.