https://static.news.ru/photo/1fddaf2e-5aa2-11ea-8669-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Бывший министр экономики Андрей Нечаев предрекает наступление экономического кризиса уже в этом году. По его мнению, ситуацию усугубляет падение рубля и биржевых индексов из-за коронавируса.

Россиянам, считает эксперт, грозит снижение уровня жизни, скорее всего, им придётся «затянуть пояса».

Я отношусь к тем экспертам, которые ожидали наступление циклической рецессии — начала экономического кризиса — уже в этом году. Ситуация с коронавирусом же стала дополнительным триггером, — цитирует экс-министра URA.RU.

Ещё одним усугубляющим фактором Нечаев считает политику России. Но при этом отмечает, что в случае недолгой рецессии экономика переживёт её сравнительно безболезненно.

Другой эксперт, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов уверен, что ситуация прояснится через пару месяцев. Тогда станет понятно, ограничится ли экономика лишь небольшим снижением показателей или запустится механизм, который приведёт к мировому кризису, аналогичному в 2008 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сенатор Алексей Пушков считает, что последствия влияния коронавируса на мировую экономику будут ещё хуже, чем предполагают эксперты. Это ответ политика на публикацию CNN, в которой издание сравнило положение дел с кризисом 2008 года.