Экономический форум в Давосе перенесут в Сингапур из-за ситуации с COVID

https://static.news.ru/photo/e3899a46-38a5-11eb-a787-fa163e074e61_660.jpg Сингапур Фото: Robert Haasmann/Global Look Press

Всемирный экономический форум (ВЭФ), традиционно проходящий в швейцарском городе Давос, в следующем году состоится в Сингапуре с 13 по 16 мая. Об этом рассказал президент мероприятия Борге Бренде.

Управляющий совет принял сегодня очень важное решение о переносе специальной ежегодной встречи 2021 года в Сингапур, — цитирует Reuters главу форума.

Он отметил, что решение было принято на фоне эпидемиологической ситуации в Европе, а также в связи с мерами предосторожности для участников мероприятия.

Ранее представители ВЭФ заявили, что форум пройдёт с 18 по 21 мая в Люцерне-Бюргенштоке в центральной Швейцарии.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация. Ежегодно в Давосе под эгидой ВЭФ проходят встречи с участием руководителей крупного бизнеса, политических лидеров и экспертов. Членами ВЭФ являются порядка 1000 крупных компаний.

Как писал NEWS.ru, авторы исследования Всемирного экономического форума в конце октября заявили, что внедрение новых технологий неизбежно приведёт к упразднению большого количества рабочих мест. В организации отметили, что в значительной степени на автоматизацию многих рабочих процессов повлияла пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры, принятые в большинстве стран.