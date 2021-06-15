Эколог предсказал «эксклюзивное будущее» бумажной продукции

https://static.news.ru/photo/fe9c5a3a-cdd8-11eb-9a98-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эколог Сергей Менжерицкий оптимистично оценил данные о том, что в России дорожает книжная продукция, а спрос на неё снижается. Он предсказал «эксклюзивное будущее» этой индустрии.

Я считаю, что это очень позитивная информация. Вы представляете, какое количество лесов истреблялось раньше лишь для того, чтобы человек утром мог развернуть любимую газету? А сейчас этот человек открывает ноутбук и получает ту же самую информацию без необходимости истребления этих лесов, — произнёс он в разговоре с NEWS.ru.

По мнению специалиста, снижение спроса связано с переходом человечества «в цифру», а изменение цен объясняется работой регулятивных рыночных механизмов. Так, люди всё реже отдают предпочтение бумажной продукции, спрос на неё падает, а цена растёт. По этой же причине падает и привлекательность данной сферы для бизнеса, поэтому предприниматели сворачивают производство, переходя на выпуск чего-то более перспективного.

При этом Менжерицкий подчеркнул, что полностью спрос на книги и журналы не исчезнет. Бумажные издания всё равно останутся, однако будут востребованы как экзотика и займут небольшую рыночную нишу.

Чем более редким становится бумажная книга, тем она дороже. И дальше печатная продукция будет только дорожать как эксклюзивный продукт. То есть скоро вся любая продукция будет всё более и более дорогой и экзотической, — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что подорожание бумаги в России может привести к повышению цен на книжную продукцию. Так, рост цен на переплётный картон с начала года составил 39%.