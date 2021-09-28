ЕК поручила Венгрии оценить безопасность газового контракта с Россией

Властям Венгрии необходимо оценить влияние контракта с «Газпромом» на безопасность энергоснабжения, после чего представить Еврокомиссии выводы. Если у ЕК возникнут подозрения, что договор несёт опасность энергоснабжению региона или Евросоюза, она может потребовать его для изучения. Об этом представитель организации сообщил РИА Новости.

По словам собеседника агентства, это правило касается всех новых или изменённых долгосрочных газовых контрактов, годовые объёмы которых превышают 28% потребления страны, которая больше всего ими затронута. Как утверждают в ЕК, контракт Венгрии и России подходит под этот критерий.

Долгосрочные контракты должны согласовываться с климатическими амбициями ЕС и его обязательством сократить выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году и достичь климатической нейтральности к 2050 году, — отметил представитель Еврокомиссии.

Он также сообщил, что 29 сентября на фоне заключения РФ и Венгрией газового соглашения пройдёт встреча еврокомиссара по энергетике и министра энергетики Украины.

В Кремле заявили, что реакция Киева на газовый контракт не требует никаких ответных действий со стороны Москвы, а заключение договора не нарушает ничьи права и международные нормы.

«Газпром» и венгерский MVM заключили соглашение сроком на 15 лет на поставку 4,5 млрд кубометров газа ежегодно. Транзит будет осуществляться в обход Украины через Австрию и Сербию.

В Киеве выразили разочарование действиями Венгрии. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, заявил, что страна предпримет ряд шагов для защиты национальных интересов. Первым из них будет отмена заседания украино-венгерской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было пройти в ближайшие дни.