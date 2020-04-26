Египет попросил МВФ о финансовой помощи

https://static.news.ru/photo/b85a7f82-87ea-11ea-aa3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sayed Hassan/dpa/Global Look Press

Центробанк и правительство Египта запросили финансовую помощь у Международного валютного фонда (МВФ) в рамках усилий по снижению экономического влияния пандемии коронавируса.

Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передаёт ТАСС. Исполнительный совет организации рассмотрит обращение Каира в ближайшее время. По словам Георгиевой, сотрудники МВФ уже работают в сотрудничестве с египетскими властями в рамках кредитного механизма SBA (standby creditor's agreement).

Мы полностью поддерживаем правительство Египта в целях гарантирования значительных достижений, достигнутых в ходе успешно завершившегося в прошлом году трёхлетнего плана экономических реформ, — заявила Георгиева.

МВФ в 2019 году выделил Египту последний транш из одобренного в 2012 году пакета помощи на $12 млрд.

Как передавал NEWS.ru, бывший глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин обвинил МВФ в неэффективности, которая проявилась в условиях вызванного COVID-19 экономического кризиса.