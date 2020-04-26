Египет попросил МВФ о финансовой помощи

Центробанк и правительство Египта запросили финансовую помощь у Международного валютного фонда (МВФ) в рамках усилий по снижению экономического влияния пандемии коронавируса.
Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева,
Мы полностью поддерживаем правительство Египта в целях гарантирования значительных достижений, достигнутых в ходе успешно завершившегося в прошлом году трёхлетнего плана экономических реформ, — заявила Георгиева.
МВФ в 2019 году выделил Египту последний транш из одобренного в 2012 году пакета помощи на $12 млрд.
Как передавал NEWS.ru, бывший глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин обвинил МВФ в неэффективности, которая проявилась в условиях вызванного COVID-19 экономического кризиса.
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