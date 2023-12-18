ЕЭК предоставила России льготу на импорт яиц ЕЭК решила обнулить пошлины на импорт яиц в РФ в первом полугодии 2024 года

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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил обнулить пошлины на импорт в Россию куриных яиц, сообщает пресс-служба комиссии. Льгота будет действовать в течение первых шести месяцев 2024 года.

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц. Льгота будет предоставляться с 1 января по 30 июня 2024 года для объема поставок до 1,2 млрд штук в Российскую Федерацию, — говорится в сообщении.

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев пояснил, что льгота позволит обеспечить поставки яиц из Турции и Ирана по сопоставимой с отечественным производством стоимости. Данная мера носит краткосрочный характер, она поможет сдержать рост потребительских цен на продукт и избежать возникновения дефицита, добавил министр.

Накануне глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев предположил, что цены на яйца, вероятнее всего, начнут снижаться после наступления нового года. По его словам, этот продукт является сезонным, поэтому он дорожает к праздникам. Патрушев добавил, что в ближайшее время должны начаться поставки яиц в Россию из Азербайджана.