Введение в России единого цифрового налога связали с давлением на Google

С введением в России единого цифрового налога транснациональным компаниям станет сложнее уйти от выплаты процентов за получение прибыли в стране. Однако потенциальный доход с подобных сборов не сможет существенно помочь наполнить федеральный бюджет, сообщил NEWS.ru эксперт Института центра развития НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

По его словам, во Франции и других развитых европейских странах уже предпринимались попытки ввести аналогичный налог на прибыль IT-гигантов вроде Google или Apple. Однако, как отметил аналитик, эти меры были направлены в первую очередь, чтобы защитить собственные фирмы от монопольного произвола крупных международных игроков.

Единственным способом транснациональных компаний уйти от налогов в России при новой инициативе ФНС станет закрытие представительств на территории РФ. Крупные международные фирмы вряд ли пойдут на такой шаг с учётом той прибыли, которую они здесь получают. Поэтому компаниям не останется ничего другого, кроме как смириться с подобным нововведением, — подчеркнул он.

Помимо этого аналитик назвал подобную инициативу ФНС своего рода давлением на международные IT-гиганты, которые открывают в РФ свои представительства, однако для решения каких-либо проблем предлагают обращаться в головной офис. В качестве примера он привёл американскую компанию Google.

Попытка ввести единый цифровой налог, предполагающий выплату как минимум 15% от полученной в России прибыли, можно считать инструментом давления на крупные компании. Сейчас же мы видим, как госорганам, которые требуют удалить от Google тот или иной контент, просят обращаться не в представительство, а в головной офис. Российские же власти таким образом пытаются приземлить такие международные организации, — заключил аналитик.

Он также добавил, что во Франции на введение подобного налога ушло не так много времени — 1-1,5 года. Поэтому при условии дальнейшей доработки нового налога его появление в России не заставит себя долго ждать. В свою очередь компенсировать с его помощью все нужды федерального бюджета не получится из-за общей несопоставимости (по словам замминистра финансов Алексея Сазанова, ежегодный сбор по новому налогу составит десятки миллиардов рублей. — NEWS.ru).

Ранее в Федеральной налоговой службе (ФНС) спрогнозировали появление глобальных налогов. По словам главы ФНС Даниила Егорова, в ведомстве в настоящее время всерьёз задумались о создании в стране наднационального налогового администрирования.