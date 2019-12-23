https://static.news.ru/photo/4e4346b2-2519-11ea-9ce7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhu Wei/XinHua/Global Look Press

Минтруд намерен внести поправки в Трудовой кодекс (ТК), ограничив полномочия регионов в зарплатной сфере, которая касается медицинских работников. О единых требованиях к оплате труда медработников по всей стране заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Её заявление после предложения президента РФ Владимира Путина «избавиться от несправедливой дифференциации» зарплат главных и рядовых врачей приводит газета «Коммерсант».

По словам Голиковой, в настоящее время зарплаты медиков находятся либо в ведении руководства регионов, либо в введении администрации больниц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Татьяна Голикова объяснила, почему врачи получают разную зарплату. По её словам, разница в зарплатах медиков в различных регионах связана с тем, что их оклады формируются не только на уровне субъекта Федерации, но и руководителями предприятий на местах.