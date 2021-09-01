Единовременную выплату ряду пенсионеров в РФ перечислят в четверг

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в четверг. 2 сентября, полуат российские пенсионеры, пенсия которых поступает на банковскую карту. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, её слова приводит РИА Новости.
По словам Голиковой, выплаты на карту
Ранее указ о единовременной денежной выплате в размере 10 тысяч рублей пенсионерам подписал президент РФ Владимир Путин.
В ходе своего выступления на съезде партии «Единая Россия», он отметил, что выплату должны получить все пенсионеры, независимо от того, работают они или нет.
Необходимость подобной выплаты президень объяснил инфляцией.