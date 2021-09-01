Единовременную выплату ряду пенсионеров в РФ перечислят в четверг

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в четверг. 2 сентября, полуат российские пенсионеры, пенсия которых поступает на банковскую карту. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, её слова приводит РИА Новости.

По словам Голиковой, выплаты на карту получат 30,7 млн пенсионеров. Ещё 12,7 млн пенсионеров, получающих деньги на дому, через «Почту России» или других доставщиков, получат выплату вместе с очередной пенсией.

Ранее указ о единовременной денежной выплате в размере 10 тысяч рублей пенсионерам подписал президент РФ Владимир Путин.

В ходе своего выступления на съезде партии «Единая Россия», он отметил, что выплату должны получить все пенсионеры, независимо от того, работают они или нет.

Необходимость подобной выплаты президень объяснил инфляцией.