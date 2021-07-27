«Единая Россия» предложила компенсировать траты на газификацию россиян

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Новый штамм коронавируса «дельта» спровоцировал рост проблем с желудком и кишечником и как следствие — рост продаж лекарств для ЖКТ. Пик продаж на указанные препараты пришёлся на июнь, пишут «Известия».

Рост продаж пищеварительных ферментов и средств для восстановления микрофлоры кишечника составил 8% с 3 мая по 11 июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Препараты, снижающие секрецию желудка, выросли...