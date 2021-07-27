«Единая Россия» предложила компенсировать траты на газификацию россиян

Фракция «Единая Россия» предложила компенсировать газификацию россиянам, оплатившим подведение газа к домовладению до начала действия программы социальной газификации. Об этом сообщает пресс-служба партии в Telegram.
Отмечается, что речь идёт о тех людях, кто проводил работы за свой счёт, после того как президент РФ Владимир Путин
Действительно, люди после 21 апреля тратили свои средства, программа была проанонсирована, но пока не принята. Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено, — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Он добавил, что правительство поддержало инициативу партии.
Ранее стало известно, что средний размер затрат на подключение домовладений к газу составит приблизительно 150 тысяч рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей презентации в ходе совместного с «Единой Россией» обсуждения программы догазификации. Он отметил, что около 4 млн домовладений могут попасть под «социальную» газификацию.