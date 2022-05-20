Echos: Россия в 2022 году получит рекордный доход за продажу газа ЕС Echos: Россия получит рекордные $100 млрд за продажу газа ЕС

Фото Uwe Koch/Eibner-Pressefoto/imago-images.de/Global Look Press

Россия в 2022 году может получить рекордные $100 млрд за поставки газа в Европу. Доход вырос в основном из-за резкого роста цен на голубое топливо, заявил обозреватель Винсент Колен в статье, опубликованной французским изданием Echos.

Благодаря резкому росту цен Россия должна получить 100 миллиардов долларов за газ, поставленный в Европу в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом, когда цены уже были высокими. И это без учёта доходов от нефти, угля и другого сырья, — отметил автор.

По его данным, входящие в Евросоюз страны каждый день перечисляют «Газпрому» по $200 млн на фоне «санкций, громких заявлений и обещания эмбарго».

Колен считает, что Россия уже выиграла первый раунд «энергетической битвы». При частичном отказе покупать российский газ, Москва компенсирует падение объёмов, поскольку последует рост цен на топливо.

Угрожая эмбарго, но не предпринимая никаких действий, европейцы попали в ловушку, а Владимир Путин одерживает верх в этой ситуации, — подчеркнул обозреватель.

Он добавил, что благодаря сверхприбылям «Газпрома» уже полностью окупился газопровод «Северный поток — 2».

Ранее стало известно, что Европейская комиссия намерена позволить правительствам стран Евросоюза вводить ограничения на газ для потребителей в том случае, если поставки из России будут прекращены. Члены Евросоюза получат право регулировать цены на топливо во время переходного периода для их защиты от скачка до того, как возникнет нехватка.