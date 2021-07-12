ЕБРР приостановит доступ России и Белоруссии к своим ресурсам

Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил принятие жёстких мер против России и Белоруссии на фоне событий на Украине. Как сообщается на сайте организации, доступ этих двух стран к ресурсам банка будет официально приостановлен, что означает отмену финансирования проектов или деятельности по техническому сотрудничеству, а также отмену дальнейших выплат по существующим проектам.

ЕБРР уже объявил , что находится в процессе закрытия своих представительств в Москве и Минске.

Россия <...> не оставила нам иного выбора, кроме как выразить осуждение не только на словах. У этих двух стран не должно быть сомнений в том, что они подорвали ценности, которые важны для нас как института и для международного сообщества в целом, — заявила президент банка Одиль Рено-Бассо.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что Запад растоптал свои ценности при попытке унизить РФ. По его словам, против России развязана тотальная экономическая война, а беспрецедентные санкции привели к тому, что каждый гражданин мира знает, что финансовые резервы его страны могут быть украдены, а собственность арестована. Ерхов подчеркнул, что эту политику проводят те же люди, которые до этого отстаивали неприкосновенность частной собственности, презумпцию невиновности и свободу слова.