ЕАЭС повысит порог беспошлинных покупок в Интернете до €1 тысячи

Порог беспошлинной покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет повышен с €200 до €1 тысячи, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями. По его словам, решение одобрено Советом Евразийской экономической комиссии и будет действовать до 1 октября 2022 года, передаёт ТАСС.

По предложению России в ЕАЭС будет повышен порог беспошлинной покупки в зарубежных интернет-магазинах с нынешних €200 до €1 тыс. Требования к весу посылки останутся прежними — не больше 31 кг, — сказал глава кабмина.

Мишустин добавил, что повышение порога беспошлинного ввоза позволит гражданам и дальше делать покупки в иностранных онлайн-магазинах, некоторые из которых уже принимают оплату картами «Мир». Премьер выразил надежду на то, что число таких магазинов будет расти.

Ранее Мишустин сообщил о планах по обнулению пошлины для критически важных ввозимых товаров. В этот список предлагается включить продовольствие, товары для производства фармпродукции, для строительства и другое. Кроме того, в планах кабмина значится предложение о приостановке действия антидемпинговых пошлин сроком на полгода на отдельные импортные товары.