ЕАЭС обнуляет импортные пошлины на продукты и медтехнику до июля 2020 года

https://static.news.ru/photo/02a191ac-80f7-11ea-a35b-fa163e074e61_660.jpg Фото: eecommission/facebook.com

Решение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о расширении перечня товаров, освобождаемых от импортных пошлин, вступает в силу с 18 апреля 2020 года.

В данный перечень входит сельхозпродукция и другие непродовольственные товары, в частности, корнеплоды, крупы, соки, готовые продукты для детского питания, лук, чеснок, капуста. Также льготы распространяются на лекарства и медтехники: термометры, эндоскопы, аппараты для дезинфекции и товары, предназначенные для производства, упаковки и транспортировки лекарств. Пошлины обнуляются до 30 июня 2020 года, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, Государственная дума 17 апреля сразу в трёх чтениях рассмотрела очередной правительственный пакет «антикоронавирусных» законопроектов, подготовленный по поручению президента России Владимира Путина. Совет Федерации также оперативно эти документы одобрил и передал на подпись главе государства. Однако, в обеих палатах парламента не исключают, что уже в самое ближайшее время на рассмотрение поступят новые законодательные меры поддержки в условиях пандемии.