Дюков не согласился со сравнением сделки ОПЕК+ с Брестским миром

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков уверен, что новая сделка ОПЕК+ не стала повторением Брестского мира, с которым её сравнил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
В интервью изданию «Коммерсантъ» руководитель «Газпром нефти»
Соглашение нужно, причём нужно всем производителям, — сказал он.
Дюков отметил, что доля физического сокращения добычи нефти, которое приходится на РФ, соответствует квоте в 2016–2019 годах — около 18%. Из-за того, что в этот раз сделку поддержат США, Бразилия и Норвегия, доля России снизится до 15%.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Минэнерго РФ Александр Новак раскрыл роль президента России Владимира Путина в соглашении стран ОПЕК+ по нефтедобыче. По словам Новака, российский лидер сыграл в заключении соглашения ключевую роль. Одним из важнейших моментов стали неоднократные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и королём Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом.
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