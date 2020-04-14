Дюков не согласился со сравнением сделки ОПЕК+ с Брестским миром

https://static.news.ru/photo/8b107164-d40b-11e9-84b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков уверен, что новая сделка ОПЕК+ не стала повторением Брестского мира, с которым её сравнил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

В интервью изданию «Коммерсантъ» руководитель «Газпром нефти» заявил , что новая сделка ОПЕК+ —необходимость в сложившейся на рынке ситуации. По его словам, в заключённом соглашении «нет ничего унизительного».

Соглашение нужно, причём нужно всем производителям, — сказал он.

Дюков отметил, что доля физического сокращения добычи нефти, которое приходится на РФ, соответствует квоте в 2016–2019 годах — около 18%. Из-за того, что в этот раз сделку поддержат США, Бразилия и Норвегия, доля России снизится до 15%.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Минэнерго РФ Александр Новак раскрыл роль президента России Владимира Путина в соглашении стран ОПЕК+ по нефтедобыче. По словам Новака, российский лидер сыграл в заключении соглашения ключевую роль. Одним из важнейших моментов стали неоднократные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и королём Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом.