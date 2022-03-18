DWN: отказ от ресурсов из России грозит ростом цен на строительство в ФРГ

Отказ от российских ресурсов приведёт к проблемам с поставками материалов для строительства и значительному росту цен в данной сфере в Германии. В настоящее время уже наблюдаются проблемы с битумом, сталью и изделиями из неё, рассказал изданию Deutsche Wirtschafts Nachrichten исполнительный директор строительной ассоциации Нижней Саксонии Матиас Вехтер.

По его словам, из-за зависимости ряда немецких нефтеперерабатывающих заводов от энергоресурсов из России поставки битума могут сократиться на треть. Кроме того, из России, а также Белоруссии и Украины поступает 30% конструкционной стали и 40% чугуна, никеля и титана. В условиях продолжающегося роста цен на энергоносители и топливо и острой нехватки битума и стали цены на строительство в Германии могут повыситься в два-три раза.

Собеседник издания также отметил , что ни альтернативные источники поставок, ни альтернативное сырье не решат проблему. Первых не существует, а для применения вторых необходимы длительные процедуры испытаний и согласований.

Ранее издание Das Erste написало, что отказ от газа из России может привести к закрытию заводов и нехватке топлива для жителей Германии. По словам экспертов, на поиск альтернативы потребуется много времени, а часть российских поставок вообще не получится заменить. Глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман, в свою очередь, отметил, что введение эмбарго на поставки энергоносителей в Германию из России навредит экономике и потребителям ФРГ сильнее, чем РФ.