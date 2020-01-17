https://static.news.ru/photo/ef549c34-392a-11ea-b65d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Власти Китая аттестовали два российских предприятия для поставок говядины в страну.

Китайской стороной были аттестованы для поставок в КНР два российских предприятия — производителя говядины, — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Главное таможенное управление Китая также направило письмо о согласовании протокола между Россельхознадзором и ГТУ КНР в отношении проверки, карантина и ветеринарных санитарных требований к говядине, экспортируемой из РФ в КНР.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты назвали самые перспективные для экспорта в Китай отечественные продукты. Согласно исследованию «Рынок продовольствия КНР: возможности для российских компаний», наибольшие перспективы для экспорта — у российского мяса и мясных продуктов. Однако необходим допуск на китайский рынок свинины и говядины из РФ.