Дворкович: пандемия приведёт к концентрации бизнеса

https://static.news.ru/photo/677adf9c-8e09-11ea-85c2-fa163e074e61_660.jpg Аркадий Дворкович Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава инновационного фонда «Сколково» и бывший зампред правительства России Аркадий Дворкович дал прогноз, как изменится мир после пандемии и преодоления экономического кризиса.

По мнению бывшего вице-премьера, основные проблемы в бизнесе начнутся в июне-июле. Компании и люди станут более консервативными, начнут копить резервы, меньше бросаться в рискованные проекты. Всё это приведёт к большей концентрации бизнеса и менее конкурентной экономике.

Мы видим риск того, что будут создаваться экономические острова, то есть производство будет локализоваться чрезмерно, без учёта эффективности, в рамках отдельных национальных границ, цепочки поставок будут разрываться, — рассказал он РБК.

Кроме того, по его словам, изменения коснуться и повседневной жизни. После кризиса будет меняться характер рабочих мест, всё больше людей будут работать дистанционно.

Ранее Дворкович усомнился, что раздача денег всем россиянам поможет преодолеть кризис, вызванный мировой пандемией коронавируса, сообщал NEWS.ru.