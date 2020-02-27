Фото: АГН «Москва»

Падение ценных бумаг российских компаний к вечеру 27 февраля ускорилось на фоне дешевеющей нефти. Индекс РТС обрушился до уровня конца октября 2019 года и достиг отметки 1404,25 пункта. МосБиржа отметилась снижением до 2930,97 пункта.

Лидерами отката являются акции «Сургутнефтегаза» (-10% и −4,4% «префы»), «Мечела» (-8,2%), «Аэрофлота» (-6,6%), «Россетей» (-5,9%), ФСК ЕЭС (-5,6%), «РусГидро» (-4,7%) и «Распадской» (-4,4%). Доллар подорожал до 65,77 рубля. Нефть Brent...