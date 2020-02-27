Курсирование поездов из Москвы во французскую Ниццу и обратно, следующих через территорию Белоруссии, Чехии, Польши, Австрии, Италии и Монако, с 4 марта временно прекращается из-за вспышки коронавируса.
Как сообщили в Минтрансе РФ, движение поездов прекращено до особого распоряжения,
Ранее NEWS.ru писал, что Франции предстоит столкнуться c эпидемией коронавируса, поэтому медикам необходимо предпринять действия для эффективного противодействия заболеванию. Об этом 27 февраля заявил президент страны Эммануэль Макрон.
К 27 февраля коронавирус поразил более 82,5 тысячи человек, около 2,8 тысячи погибли, выздоровели больше трети заболевших. Основной очаг заражения — китайский город Ухань.
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