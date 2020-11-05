Движение по ЦКАД-3 откроют 11 ноября

https://static.news.ru/photo/4d2c9512-1f64-11eb-9d3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стройкомплекс Москвы/vk.com

Движение по самому протяжённому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) официально откроют 11 ноября 2020 года, рассказали в пресс-службе вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Минимальная стоимость проезда по всем 105 км ЦКАД-3 при наличии скидки по транспондеру для «легковушек» составит 255 рублей, или 2,4 рубля за километр, для грузовых — 840 рублей, передаёт ТАСС.

ЦКАД — новая скоростная автотрасса в обход центра Москвы в 50 километрах от МКАД (Московской кольцевой автодороги). Она пройдёт по территории Московской области и Новой Москвы. Общая протяжённость дороги составит около 340 километров.

В начале осени 2020 года кабмин РФ утвердил увеличение бюджета нового дорожного кольца вокруг Москвы ещё на 40 млрд рублей, из них 15,76 млрд рублей выделит бюджет. Также были сдвинуты сроки сдачи ЦКАД. В связи с удорожанием проекта сумма финансовых обязательств частных инвесторов была увеличена на 4,86 млрд. Таким образом, стоимость строительства трассы вокруг столицы выросла с 320,6 млрд до 341,2 млрд рублей. Изначально стоимость ЦКАД оценивалась в 300 млрд рублей.

В 2018 году президент Владимир Путин поручил Счётной палате, Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить обоснованность удорожания ЦКАД и ход выполнения госконтрактов. В результате Счётная палата выявила нарушения практически на каждом участке по части сроков выполнения работ, организации строительства, принятия выполненных работ и выплаты авансов заказчиком.

Проверка показала, что причинами срыва сроков стали низкое качество проектирования и длительность процедур по изъятию и оформлению земельных участков. Ведомство заключило, что раньше 2021 года ЦКАД не получится.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство транспорта планирует создать единую систему навигации на автодорогах России. Ведомство разыграло тендер на 48 млн рублей на проведение научно-исследовательских работ.