Две трети работающих граждан РФ считают себя трудоголиками

https://static.news.ru/photo/fcb3a92a-6213-11eb-b599-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Треть российских работодателей (32%) согласны с тем, что сотрудники компаний обязаны быть трудоголиками. Обратное мнение сложилось у представителей руководства организаций (53%). По данным опроса, 15% представителей компаний затрудняются ответить на вопрос, как они относятся к излишнему усердию среди подчинённых.

В свою очередь 68% работающих жителей РФ назвали себя именно трудоголиками, среди сограждан в возрасте до 24 лет таких оказалось три четверти респондентов (74%). Исследование показало, что женщины в РФ чаще мужчин называют себя трудоголиками — 72% против 63% респондентов соответственно, пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса.

Кроме того, респонденты заявили, что чем выше зарплата, тем сильнее желание работать по максимуму. Среди имеющих доходы свыше 80 тысяч рублей в месяц таких оказалось 71%, среди сограждан, получающих меньше 30 тысяч рублей — 62% респондентов.

Кроме того, свыше половины (54%) работников российских компаний отказались от замены традиционных трудовых книжек электронными. Чаще всего (55%) своё решение они объясняли непониманием принципов работы новых трудовых книжек. Ещё 35% опрошенных усомнились в надёжности новых трудовых книжек с точки зрения безопасности личных данных. Они также отметили, что с недоверием относятся к инициативам властей в сфере цифровизации.

Как писал NEWS.ru, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов оценил риски введения электронных трудовых книжек. По его словам, у таких трудовых есть уязвимые места, как и у любой другой системы. Он пояснил, что нельзя полностью исключить вероятность хакерских атак. Однако при этом парламентарий заверил, что полной утери данных не произойдёт — сведения хранятся в копиях и будут восстановлены в любом случае.