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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что поставки «Аэрофлоту» дополнительной партии из 100 самолётов Sukhoi Superjet (SSJ 100) могут начаться уже в 2019 году.

Планируется обсуждение вопросов, связанных с передачей SSJ 100 «Аэрофлоту». Какое-то количество самолётов мы постараемся передать именно в этом году, — цитирует ТАСС Мантурова. Сейчас у «Аэрофлота» 49 самолётов SSJ 100....