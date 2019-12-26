На переобучение женщин, находящихся в декретном отпуске, в рамках национального проекта «Демография» ежегодно с 2020 года будут выделять два миллиарда рублей.
Со следующего года по 2 млрд рублей каждый год на протяжении действия нацпроекта — это до 2024 года — федерация будет выделять субъектам на программы повышения квалификации или переобучения тех женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком, — сказал министр труда Максим Топилин телеканалу «Россия 24».
Он отметил, что женщина теряет квалификацию во время ухода за ребёнком.
Как ранее писал NEWS.ru, ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребёнком от полутора до трёх лет в размере 50 рублей отменяются в России с 1 января 2020 года. Те, кому они уже назначены, продолжат их получать до окончания установленного периода. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
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