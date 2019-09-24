https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Госдума 24 октября намерена провести первое чтение законопроектов о федеральном бюджете на будущий год и плановый период.

Согласно материалам Совета нижней палаты парламента, профильный комитет по бюджету и налогам попросил дать разрешение проводить заседания с 30 сентября по 6 октября текущего года — в период, который отведён изначально для работы депутатов с избирателями в курируемых регионах.

Свою просьбу комитет объясняет планами правительства внести в Госдуму 30 сентября проекты федеральных законов «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также о бюджетах государственных внебюджетных фондов, чтобы успеть обсудить их во второй половине октября.

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин проведёт совещание с министрами, в ходе которого поговорит о дополнительных мерах, направленных на повышение доходов граждан.